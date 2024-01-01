Алёна Бронникова Пермяки больше всего тревожились в уходящем году из-за замедления YouTube Чуть меньше жителей Прикамья тревожил рост цен Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Коммуникационное агентство КРОС опубликовало «Национальный индекс тревожностей» по итогам 2024 года. Результаты исследования показали, что впервые с 2022 года тема СВО перестала быть главной тревожностью россиян, лидером в топе тревог стал рост цен, в 34 регионах он оказался на первом месте.

В Пермском крае главной тревожностью стало замедление YouTube. Индекс составил 115,89. На втором месте оказался рост цен — 114,39. Также в топ-3 вошло финансовое и телефонное мошенничество — 90,64. В целом замедление американского видеохостинга на территории России самой тревожной темой стало только для Прикамья, Калининградской области и Санкт-Петербурга.

Рейтинг самых встревоженных регионов возглавили Москва, Курская и Белгородская области, рейтинг самых уравновешенных — Мурманская и Вологодская области и Башкирия, самые невозмутимые — Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Пермский край не вошёл ни в один топ-10.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермь находится в лидерах городов-миллионеров по уровню тревожности при покупке квартир на рынке первичной недвижимости. По итогам ноября индекс тревожности в этой сфере составил 34%. Такое количество покупателей забронировали, но так и не приобрели квартиры.

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