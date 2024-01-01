Алёна Бронникова У пермяков на 2,7% снизился уровень тревожности при покупке квартир По итогам ноября он составил 34% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам ноября в Перми снизился уровень тревожности при покупке квартир на рынке первичной недвижимости, при этом город остаётся в числе лидеров по данному показателю среди городов-миллионников. Такие данные приводит сервис цифровой аналитики Объектив.РФ.

Как сообщили в компании, «индекс тревожности» составил 34%. Такое количество покупателей забронировали, но так и не приобрели квартиры в ноябре. В октябре показатель составлял 36,7%. В среднем в городах-миллионниках он сложился на уровне 33%, показав снижение также на 2%.

В октябре Пермь занимала третье место по уровню тревожности в мегаполисах. Несмотря на его снижение, столица Прикамья по итогам ноября заняла вторую строчку. Лидером остался Новосибирск — 42%, на третьем — Екатеринбург, самыми стрессоустойчивыми остаются покупатели в Челябинске — 24%.

По данным экспертов, в нормальной рыночной ситуации в сделки не конвертируются 20-25% бронирований. Причинами наблюдаемой ситуации в данный момент стали отмена льготной ипотеки, высокая ключевая ставка, рост первоначального взноса по ипотеке, сложности с получением субсидированных ипотечных кредитов и перебои с лимитами.

Кроме того, отмечается рост сделок, заключённых по договорам долевого участия (ДДУ). В июле из-за отмены программ льготной ипотеки была продана 251 квартира, в ноябре показатель вырос почти в два раза — 424 сделки. Общее количество сделок, заключённых по ДДУ, обычно растёт к концу года, но эксперты говорят, что цифры в 2024 году заметно отстают от прошлогодних показателей.

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