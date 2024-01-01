Алёна Бронникова Пермь вошла в число городов-лидеров по уровню тревожности при покупке квартир Индекс тревожности столицы Прикамья составил 36,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в число лидеров среди городов-миллионников по «индексу тревожности» при покупке квартир. По данным официального telegram-канала сервиса цифровой аналитики Объектив.РФ, «индекс тревожности» в столице Прикамья превысил средний российский показатель.

«Индекс тревожности" — это альтернативный показатель, который позволяет оценить покупательские настроения на рынке первичной недвижимости и описывает конверсию из бронирований в реальные сделки. Иными словами — сколько процентов покупателей по той или иной причине не довели своё решение о покупке квартиры до финала», — пояснили эксперты.

Согласно результатам аналитики по итогам октября 2024 года, в городах-миллионниках РФ этот показатель превысил 35%. Самый высокий «индекс тревожности» оказался в Новосибирске, где 45% покупателей забронировали квартиру, но не оформили сделку. Второе место оказалось у Екатеринбурга — 39,6%, Пермь заняла третью строчку — 36,7%. Наименьший уровень тревожности при оформлении сделок был зафиксирован в Челябинске — 27%.

Отмечается, что в нормальной рыночной ситуации 20-25% бронирований не конвертируются в сделку из-за таких причин, как выбор другой квартиры, перенос сделки, изменение условий, или покупателю не одобрили ипотеку и пр. По словам экспертов, отклонение указывает на радикальную смену настроений населения. При этом необходимо учитывать, что в октябре конвертацию сделок зачастую «притормаживало» исчерпание лимитов по субсидированной ипотеке.

Ранее сообщалось, что для привлечения покупателей застройщики активно применяют скидки как инструмент стимулирования спроса. Так, 25 из 48 пермских девелоперов предлагают дисконт при покупке жилья в новостройках.

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