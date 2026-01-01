Два жителя Пермского края выиграли по миллиону в новогодней лотерее За выигрышами они пока не обращались Поделиться Твитнуть

Два жителя Пермского края выиграли по 1 млн руб. в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион» от «Национальной лотереи» 1 января 2026 года. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу компании, победители пока не обратились за выигрышами.

В «Национальной лотерее» призвали всех участников новогоднего тиража «Мечталлион» из Пермского края проверить свои билеты, отсканировав QR-код на оборотной стороне билета или указав его номер под штрих-кодом на сайте. Получить выигрыш на сумму свыше 15 тыс. руб. участники могут в течение семи месяцев с момента публикации результатов в клиентском офисе.

Отмечается, что Прикамье вошло в число самых удачливых регионов, в которых оказалось наибольшее количество победителей-миллионеров. Среди них также — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Воронежская, Кемеровская, Ленинградская, Нижегородская, Сахалинская и Ярославская области. Победители покупали билеты на сайте, в мобильном приложении и в отделениях Почты России.

Новогодний тираж лотереи стал одним из самых масштабных. В целом по всей стране было разыграно более 1,5 млрд руб. Суперприз 117 млн руб. разделили участники из Санкт-Петербурга и Томской области, один участник выиграл 2 млн руб., ещё 63 — по 1 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что семья из Пермского края выиграла 31,5 млн руб. в лотерею, не угадав ни одного числа. Выигрыш они планируют потратить на покупку квартиры в Краснодарском крае.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.