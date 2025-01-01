Семья из Пермского края выиграла 31 млн рублей в лотерею, не угадав ни одного числа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Евгений П. из Пермского края, по просьбе матери, приобрёл билет на 155875-й тираж лотереи «Всё или ничего» через мобильное приложение «Столото». В результате розыгрыша он стал обладателем суперприза в размере 31 531 470 руб., не угадав ни одного из 24 чисел. По правилам лотереи, для выигрыша суперприза необходимо либо угадать все 12 чисел, либо не угадать ни одного. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

Мать Евгения проживает в Пермском крае и занимается домашним хозяйством, а также уходом за близким человеком. До выхода на пенсию она работала электромонтажником на заводе. Евгений живёт в Краснодарском крае, часто навещает семью.

Лотерея — давняя традиция в семье Евгения. Его дедушка выиграл холодильник в советское время. Мама продолжила эту традицию, а Евгений поддерживает ее, покупая лотерейные билеты онлайн. Выигрыш они считают общим и планируют потратить его на покупку квартиры в Краснодарском крае.

