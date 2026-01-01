За сутки в Пермском крае ликвидировано 20 пожаров Есть погибший и пострадавший Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, за минувшие сутки, 1 января 2026 года, в Прикамье было ликвидировано 20 пожаров.

Наибольшее количество возгораний — семь — зафиксировано на территории краевой столицы. Три пожара произошло в Пермском округе, два — в Чусовском округе. По одному пожару ликвидировано в Верещагинском, Горнозаводском, Губахинском, Добрянском, Красновишерском, Кунгурском, Соликамском и Чердынском округах.

В ведомстве сообщили, что на пожарах есть пострадавший и погибший. Так, погиб мужчина на пожаре в посёлке Юго-Камский в Пермском округе Прикамья. Сообщение о происшествии на ул. Советская поступило в четверг, 1 января, в 20:43.

Площадь пожара составила 67 кв. м, горели жилой дом с пристроем и конюшня. На место вызова прибыли силы и средства в количестве 31 человека личного состава и 9 единиц техники. Локализовать возгорание удалось в 21:52, ликвидировать — в 22:03.

