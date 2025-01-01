Пермские велосипедисты вручили властям оригинальный новогодний подарок В Центр безопасности дорожного движения они передали знаки, обозначающие начало и конец велосипедной дорожки Поделиться Твитнуть

Представители сообщества «Велосипедизация Перми» передали работникам Центра безопасности дорожного движения Пермского края дорожные знаки «Начало велопешеходной дорожки» и «Конец велопешеходной дорожки». Этим оригинальным новогодным подаркам велосипедисты хотели подчеркнуть необходимость создания единой велоинфрструктуры в Перми, которой до сих пор нет.

«Подарок приобретён на средства нашего сообщества — это настоящий вклад велосипедистов в безопасность и комфорт жителей города. Для создания новогоднего настроения к подарку добавили пакет сочных мандарин! Наш подарок — это символ сплочённости «Велосипедизации Перми» и наш сигнал: мы готовы помогать развивать велосипедную и пешеходную инфраструктуру!», — рассказали «Новому компаьону» представители велосообщества.

Они выразили надежду, что в следующем году город станет активнее совершенствоваться и повышать комфорт для передвижения пешком, на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ноябре в Сети пояилась новая интерактивная карта велосипедной инфраструктуры города. На ней отображены существующие велодорожки и велополосы, а также отмечена протяженность каждого участка.

Организаторы сообщали, что на карту нанесены лишь официальные велодорожки, обозначенные соответствующими дорожными знаками и разметкой. Тогда же они отмечали, что одна из главных проблем с велосипедными дорожками в Перми — отсутствие единой сети, когда нет переходов между велодорожками, причём даже на новых дорогах или дорогах после капремонта, где должно быть предусмотрено обустройство соответствующей велоинфраструктуры.

