На большинство брендов ноутбуков в Перми цены снизились в 2025 году Чаще всего жители покупают Apple и Asus

фото: freepik

freepik.com

По итогам 2025 года в Перми цены на большинство брендов ноутбуков снизились. Об этом сообщает «Авито». При этом, по данным сервиса, на платформе преимущественно представлен ресейл, на ноутбуки «с рук» приходится 83% продаж.

«Что касается брендов, то чаще всего покупают ноутбуки Apple — 18% продаж. Также в тройке лидеров Asus и Acer с долями по 17% и 13% соответственно. Топ-5 замыкают Lenovo и HP», — отметил руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.

В сегменте ресейла сильнее всего подешевели ноутбуки Honor, на них средняя цена снизилась на 18%, достигнув 27 тыс. руб. Huawei и MSI подешевели на 14%, до 29 и 40 тыс. руб. соответственно. Среди новых устройств наиболее заметное снижение цен показали MSI — на 32%, до 49 тыс. руб. в среднем, на втором месте — Honor (-14%, до 39 тыс. руб.), на третьем — Maibenben (-13%, до 35 тыс. руб.). Из популярных брендов цены выросли на Xiaomi (+10%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что, по мнению экспертов, введение в России технологического сбора отразится на потребителях и приведёт к ощутимому росту розничных цен на электронику. Рост ожидается примерно на 25-35% на ноутбуки, компьютеры, бюджетные смартфоны, телевизоры и крупную бытовую технику с электронным оборудованием.

