Дорогая сборка

В ноябре федеральное правительство приняло законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и отдельные законодательные акты РФ, включающие введение технологического сбора. Соответствующие поправки в закон «О промышленной политике Российской Федерации» были подготовлены Минпромторгом. Действовать они начнут с 1 сентября 2026 года. Пермские эксперты отмечают, что введение сбора напрямую отразится на потребителях и приведёт к достаточно ощутимому росту розничных цен на электронику.

Стоимость и спрос

Согласно формулировке закона, технологический сбор будет взиматься с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за ввоз в Россию электронной компонентной базы или содержащей такие компоненты промышленной продукции, а также за их производство на территории страны, на континентальном шельфе РФ или в её исключительной экономической зоне.

Перечни данной продукции и компонентов, порядок исчисления и срок уплаты сбора будут установлены федеральным правительством. Ставка будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от её стоимости. Максимальная фиксированная ставка составит 5 тыс. руб.

«Мы считаем, что деньги от этого источника помогут нам развить те компетенции, в которых мы сейчас нуждаемся, и дополнить те ресурсы, которые предусмотрены у нас в федеральном бюджете. 5 тыс. руб. — это максимальная ставка, она будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержатся микроэлектронные компоненты. Предполагается, что в целом ставка будет значительно ниже максимальной. Поэтому, на наш взгляд, это не повлияет значительно на потребительские настроения и создаст хороший источник и задел для решения важнейших задач технологического суверенитета», — отметил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации 26 ноября.

Ожидается, что технологический сбор принесёт бюджету РФ в 2026 году около 20 млрд руб., в полном объёме механизм начнёт работать в 2027—2028 годах, однако пока плановый объём доходов не озвучен. Объектом налогообложения станет электроника, содержащая соответствующие платы, микроэлектронные устройства, включая телефоны, ноутбуки и компьютеры.

Руководитель департамента экономики и финансов, доцент НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина обратила внимание, что технологический сбор представляет собой не классический налог, а целевой промышленный платёж.

«Его введение преследует две ключевые цели: во-первых, фискальную — для пополнения федерального бюджета в условиях дефицита, а во-вторых, стратегическую, направленную на финансирование развития отечественной микроэлектроники для достижения технологического суверенитета. Таким образом технологический сбор создаёт финансовый барьер для импорта и одновременно формирует инвестиционный ресурс для локализации», — рассказала эксперт.

При этом, по её словам, введение сбора напрямую отразится на потребителях и приведёт к достаточно ощутимому росту розничных цен на электронику. Прямой эффект от включения затрат производителями и импортёрами в цену товаров усугубится «каскадным» воздействием других факторов, таких как глобальный кризис на рынке и повышение НДС в 2026 году. По оценкам экспертов, рост цен ожидается примерно на 25—35% на ноутбуки, компьютеры, бюджетные смартфоны, телевизоры и крупную бытовую технику с электронным оборудованием.

Заведующая лабораторией маркетинговых исследований и разработок R&D Marketing.lab ПГНИУ Евгения Керзина со ссылкой на данные Росстата сообщила, что в октябре 2025 года цены производителей компьютеров, электронных и оптических изделий на их продукцию уже увеличились на 6,3% по сравнению с октябрём 2024-го. И в ближайшее время падение спроса не ожидается, но ситуация может измениться в следующем году.

«А вот кейс: цена на смартфон N с момента первой публикации информации до активной до 4 декабря 2025 года выросла на 1,5 тыс. руб. (рост составил 18%). Это лишь единственный кейс, но реакция уже видна. Данная ситуация одновременно происходит с ростом спроса на электронику в преддверии Нового года, поэтому негативного оттока сейчас не произойдёт, однако в следующем году можно ожидать определённое охлаждение спроса», — прокомментировала эксперт.

Татьяна Букина также уверена, что удорожание товаров окажет серьёзное влияние и на рынок, и на потребительский спрос. В кратко­срочной перспективе — в 2026—2027 годах — вероятны снижение объёмов продаж из-за сокращения покупательной способности, структурный сдвиг спроса в пользу более дешёвых моделей, а также риски роста теневого импорта.

«Однако в долгосрочном периоде сбор может стимулировать консолидацию рынка. И, что является ключевым, ускорить локализацию производства в России благодаря механизмам компенсации для отечественных производителей, потенциально снижая зависимость от импорта», — добавила она.

Риски и решения

Для снижения рисков, адаптации бизнеса и отлаживания механизма на государственном уровне вводить технологический сбор планируется поэтапно. Как сообщали в ноябре федеральные СМИ со ссылкой на информацию Минпромторга, перечень видов продукции, на которые распространится сбор, правительство будет расширять в течение нескольких лет. На первом этапе сбор коснётся только готовых изделий. При этом эксперты уверены, что отрасли придётся столкнуться с рядом вызовов, поэтому необходима серьёзная подготовка.

«Мы поддерживаем усилия государства по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности, однако считаем, что введение новых сборов в текущих условиях усугубит дисбаланс на рынке между «белым» и теневым секторами. Сначала необходимо провести системную работу по ограничению нелегального ввоза — борьбе с «чёрными карго». Без этого меры приведут лишь к ухудшению положения добросовестных участников рынка, увеличив ценовой разрыв между легально и нелегально ввезённым товаром. Таким образом, добросовестные участники потеряют последние конкурентные преимущества», — поделился президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов.

Как сообщила Татьяна Букина, разный бизнес по-разному себя ведёт и по-разному реагирует на происходящие процессы, и вопрос о рисках требует более детального рассмотрения. Однако можно отметить, что представители рынка, скорее всего, столкнутся с комплексом трудностей, в том числе с прямой финансовой нагрузкой, риском двойного налогообложения при втором этапе сбора на компоненты, «каскадным» ростом себестоимости и юридической неопределённостью.

«Для подготовки к снижению рисков необходимы проактивные стратегии, включающие локализацию, оптимизацию цепочек поставок, детальное финансовое планирование с учётом всех факторов давления на цены, активное юридическое сопровождение, адаптацию маркетинговых коммуникаций для объяснения изменений клиентам и акцент на продукцию российского производства», — уверена Татьяна Букина.

По словам Евгении Керзиной, полностью оценить риски в данный момент сложно, поскольку список продуктов не конечен. Однако потребность в таком решении давно «витала в воздухе».

«Другая проблема в том, что наблюдается дефицит производственной базы и компетенций, это тормозит развитие отрасли. Таким образом, у предприятий может быть только одно решение — инновационное развитие. Пора обратить внимание на отечественные предприятия (на уровне прототипирования инноваций это может быть крафтовый бизнес), научно-исследовательские университеты, поскольку они обладают беспрецедентным потенциалом к адаптации под запросы заказчика. Лишь в коллаборации может быть достигнут синергетический эффект», — считает Евгения Керзина.

