В Пермском крае восстановили водоснабжение после аварии в Березниках Режим давления воды приведён к нормативному Поделиться Твитнуть

Фото: pvproductions

freepik.com

В Пермском крае завершили ремонтные работы на насосной станции в Березниках. Из-за коммунальной аварии без воды оставались 73 тыс. человек. Как сообщили в Березниковской водоснабжающей компании, режим давления воды приведён к нормативному показателю.

«Ремонтные работы на ВНС-18 завершены. Вышли на нормативный режим давления воды. Фактически водоснабжение отсутствовало только в высоких точках города, на верхних этажах многоэтажных домов. Запросов от соцобъектов на подвоз воды не поступало (кроме больницы)», — сообщили в компании.

Напомним, 29 декабря в Березниках произошла авария на водонасосной станции в связи с неисправностью задвижки, из-за чего 73 тыс. жителей, 1,7 тыс. жилых домов временно остались без водоснабжения. На время устранения аварии был организован подвоз воды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.