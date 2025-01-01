В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности В центре города в ночь на 1 января будут дежурить 80 сотрудников ЧОП Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

В администрации Перми сообщили, что в новогодние праздники в городе усилят меры безопасности. В ночь на 1 января общественный порядок в центре города будут обеспечивать 80 сотрудников частных охранных предприятий.

«В новогоднюю ночь в главном ледовом городке на эспланаде будет создана праздничная атмосфера, при этом крупных мероприятий не запланировано. Обеспечивать безопасность будут 80 сотрудников частных охранных предприятий, дежурство организуется с 22:00 до 03:00. Также предусмотрено дежурство бригады скорой медицинской помощи и сотрудников «Пермской городской службы спасения», — сообщили в мэрии.

Ледовый комплекс на эспланаде по выходным и праздникам будет работать с 28 декабря по 23 февраля с 10:00 до 22:00 с привлечением 23 сотрудников ЧОП, а в будни — с 12:00 до 22:00 с привлечением 12 сотрудников. В 68-м квартале эспланады с 1 по 11 января с 10:00 до 22:00 охрана общественного порядка будет вестись сотрудниками ЧОП совместно с правоохранительными органами и Росгвардией.

В Рождество 7 января на эспланаде предусмотрят ограждения с входными группами, оборудованными металлодетекторами. На месте будут работать 60 сотрудников ЧОП и бригада скорой медицинской помощи.

В праздники на круглосуточное дежурство заступят три группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения. В постоянной готовности будут находиться специализированная техника и оборудование для неотложных работ.

Родителям напоминают о необходимости следить за детьми. В случае пропажи ребёнка следует обратиться к работникам ледового городка для своевременного принятия мер. В случае возникновения пожара необходимо звонить в ЕДДС (112) или в пожарную охрану (01, 101). При обнаружении подозрительных предметов и бесхозных устройств — звонить по телефону 02.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 28 декабря в Перми состоялось праздничное открытие ледового городка «Легенды Пармы» на эспланаде. Комплекс можно посетить с 12:00 до 20:00, в новогоднюю ночь — с 22:00 до 03:00, 1 января — с 10:00 до 22:00. Для безопасности горки в новогоднюю ночь работать не будут.

