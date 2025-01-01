Открылся ледовый городок на эспланаде 29 декабря состоится открытие главного городского катка Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

В Перми 28 декабря прошло праздничное открытие ледового городка на эспланаде. Об этом пишет в своих медиа глава города Эдуард Соснин.

Нынешний ледовый городок называется «Легенды Пармы», он создан по мотивам произведений уральских авторов и коми-пермяцкого эпоса, украшен традиционными орнаментами народов Пермского края и изображениями Пермского звериного стиля. Среди ледовых объектов — скульптуры «Кудым-Ош», «Хозяйка Медной горы» и «Серебряное копытце», четыре локации для фотосессий, ледовая покатушка «Голубая змейка», а также пять горок, в том числе «Поляна Огневушки», «Самоцветный» и «Страж Пармы».

Впервые в городке установлена большая специальная горка для катания на сноубордах, горных лыжах и тюбингах, кроме того, в зимнем комплексе на эспланаде впервые построена дорожка для кёрлинга.

Ледовый городок открыт с 12:00 до 20:00, в новогоднюю ночь будет работать с 22:00 до 03:00, 1 января — с 10:00 до 22:00. На экранах будет идти трансляция поздравлений с музыкальным сопровождением. Для безопасности горки в новогоднюю ночь работать не будут.

В понедельник, 29 декабря, состоится открытие катка на эспланаде в рамках фестиваля зимних видов спорта. Начало праздника в 18:00, до 19:00 пройдут показательные выступления фигуристов, с 19:00 до 20:00 чемпион мира и Европы Илья Авербух проведет мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих. Запланированы фотосессии со звёздами и подарки-сюрпризы.

Каток будет работать до конца февраля.

