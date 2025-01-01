Услуги поздравления Деда Мороза в Перми подорожали за год на 3% Средняя стоимость сложилась в 2,8 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Карнаухов

В Перми услуги новогоднего поздравления Деда Мороза и Снегурочки за год подорожали на 3%. По результатам исследования T-Data, стоимость услуг в среднем выросла с 2,7 тыс. в 2024 году до 2,8 тыс. руб. в 2025-м.

Данная услуга подорожала во всех российских городах-миллионерах. Пермь оказалась в числе лидеров по самому незначительному росту. Меньший рост средней стоимости оказался в Самаре (всего на 1%). Наибольшую динамику показали цены в Красноярске — с 3,3 до 3,9 тыс. руб. (+20%) и Краснодаре — с 3,4 до 4 тыс. руб. (+18%).

Самые дорогие услуги поздравления главного сказочного персонажа оказались в Москве — 4,3 тыс. (+14%) и Краснодаре. Самые дешёвые — в Волгограде (2,2 тыс. руб., +4%) и Омске (2,4 тыс., +8%).

В декабре 2025 года заказать новогоднее поздравление россиянам обойдётся в среднем в 3,5 тыс. руб. (+14% год к году). AI-сервис для аналитики и прогнозирования ETNA прогнозирует, что в декабре 2026 года индекс Деда Мороза вырастет на 9% и составит 3,8 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за последний месяц в Перми продажи костюмов Деда Мороза выросли в 2,5 раза. Интерес к организации новогодних шоу вырос в 3,5 раза.

