В Перми продажи костюмов Деда Мороза выросли в 2,5 раза Интерес к организации новогодних шоу вырос в 3,5 раза

Константин Долгановский

В преддверии новогодних корпоративов и утренников аналитики Avito Товаров и Avito Услуг проанализировали динамику продаж и аренды праздничных костюмов, а также спроса на сопутствующие услуги на платформе. По их данным, за последний месяц продажи костюмов Деда Мороза в Перми выросли в 2,5 раза, а интерес к организации новогодних шоу — в 3,5 раза.

В ноябре объёмы продаж костюмов и реквизита главных новогодних персонажей увеличились на 33% по сравнению с октябрём. Особенно резко — в 2,5 раза — вырос спрос на костюмы Деда Мороза, средняя цена которых составила 6500 руб. (на 24% ниже, чем месяцем ранее). Продажи его посохов подскочили на 94%: в среднем их покупали за 3500 руб. (минус 8% к октябрю). Бороды Деда Мороза стали продаваться на 76% чаще — по средней цене 5 тыс. руб. (снижение на 8%). Костюмы Снегурочки также оказались востребованы: их продажи выросли на 74%, а средняя стоимость упала на 27% и составила 6 тыс. руб.

Согласно данным "Avito Услуг", за последний месяц интерес к услугам аниматоров вырос на 31%, в первую очередь — к артистам в образах Деда Мороза и Снегурочки: спрос на них увеличился почти в три раза. Аренда новогодних костюмов стала популярнее на 18%.

Значительно вырос и интерес к комплексным решениям: спрос на организацию новогоднего шоу «под ключ» подскочил в 3,5 раза, а на проведение корпоративов — на 24%. Отдельно отмечается рост запросов на популярные праздничные услуги: аренда лофтов — плюс 23%, услуги диджеев — плюс 17%, выступления певцов — плюс 15%, танцоров — плюс 7%.





