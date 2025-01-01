В Перми на 12 часов задержали прилёт самолёта из Сочи и вылет в Калининград Переносились рейсы в Москву и Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 29 декабря несколько рейсов задержаны из-за позднего прибытия самолётов. Среди них рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Например, рейс ДР6514 авиакомпании «Победа» в Шереметьево вылетел в 2:19, с опозданием на 4 часа. Рейс ДР570 в Санкт-Петербург той же авиакомпании вылетел в 6:40, с задержкой на час.

Рейс EO 423 из Сочи, выполняемый авиакомпанией «Икар», задержан на 12 часов. Самолёт, который должен был приземлиться в 19:55, теперь ожидается в 7:55 30 декабря.

Также на полсуток задержано отправление рейса EO 883 в Калининград, который по расписанию должен был вылететь в 20:55, но вылет перенесён на 08:50 30 декабря.

Сбои в расписании движения воздушных судов фиксировались в Перми и 28 декабря.

