В Перми задерживаются и отменяются рейсы из Москвы Задерживается также борт из Шарм-эш-Шейха Поделиться Твитнуть

Аэропорт Перми

Утром 28 декабря в пермском международном аэропорту Большое Савино онлайн-табло фиксирует несколько задержек и отмен рейсов из Москвы.

Так, рейс ДР 6511 авиакомпании «Победа» из Шереметьево, который должен был прибыть в 04:05, ожидается не ранее 13:20. Соответственно, пассажиры обратного рейса, которые рассчитывали улететь в Москву в 05:45, смогут это сделать не ранее 14:00. Как сообщают пассажиры из Москвы, их предупредили о возможной отмене рейса.

Рейсы СУ 1200 и СУ 1202 авиакомпании «Аэрофлот», также из Шереметьево, уже отменены. Они должны были прибыть в Пермь в 12:40 и 15:00. Обратные рейсы из Перми в Москву в 13:30 и 16:00 тоже отменяются.

Незначительно задерживается прибытие рейсов из Намангана и Шарм-эш-Шейха.

Согласно сообщениям официального телеграм-канала Росавиации, ночью на 28 декабря в аэропортах Шереметьево и Внуково вводили ограничения использования воздушного пространства в связи с беспилотной опасностью.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.