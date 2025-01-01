В 2025 году трафик в пермских торговых центрах снизился на 4% Сферы общепита и развлечений не показывают снижение трафика Поделиться Твитнуть

Mall Index торговых центров крупных городов Пермского края, который отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, по итогам 2025 будет зафиксирован на 4% ниже значений 2024 года. Об этом «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщает со ссылкой на аналитику IT-компании Focus Technologies.

Средний уровень снижения покупательского трафика в магазинах классического формата — 4-10%: так, для магазинов категории Faison Retail снижение показателей на рынке региона составило около 6% к уровню 2024 года.

Покупательский трафик в предприятиях торговли снижается на протяжении нескольких последних лет; во многом это связано с развитием онлайн-торговли.

Рестораны и кафе не подверглись этой тенденции и сохраняют роль якорных предприятий, которые создают повод для визита в торговые центры. В сфере общепита количество заказов близко к прошлогодним показателям. Дополнительный трафик для ТЦ генерирует сфера развлечений, которую, как и питание, невозможно перенести в онлайн в чистом виде.

