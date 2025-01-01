Полина Путякова журналист Новая потребительская реальность В Пермском крае зафиксировано замедление розничного оборота Поделиться Твитнуть

В 2025 году потребительский рынок Пермского края переживает заметное замедление. После двух лет высокой динамики спроса поведение населения изменилось кардинально. По данным Пермьстата, оборот розничной торговли в первом—третьем кварталах увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лишь на 1,3%. Тогда как годом ранее прирост составлял 8,1%. В общественном питании прирост составил лишь 0,5% по сравнению с 15,3% в первом—третьем кварталах 2024 года.

Зарплаты не успевают

Прежде всего, население перешло к сберегательной модели поведения. Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, с конца 2024 года заградительно высокие процентные ставки по кредитам в сочетании с ужесточением макропруденциального регулирования сделали рыночные (не субсидируемые) кредиты практически недоступными. Это особенно сильно ударило по товарам длительного пользования — автомобилям, бытовой технике, электронике и мебели, которые традиционно покупаются в долг.

Эксперты отмечают, что у покупателей стало меньше денег. Заместитель директора ООО «УК Столица» Анастасия Долматова подчёркивает, что именно повышение цен в первую очередь повлияло на покупательную способность. Но есть и ещё один момент. По словам младшего директора по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислава Бухарского, в третьем квартале 2025 года темпы прироста реальных доходов и среднедушевых денежных доходов оказались существенно ниже, чем в первом и втором кварталах. Часть этого замедления связана с истощением ресурсов компаний на фоне завершения «гонки зарплат» и сохраняющегося кадрового голода. Руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина добавляет, что, несмотря на номинальный рост зарплат, инфляция фактически «съедала» реальные доходы, ограничивая возможности для необязательных трат.

Свою роль также играет эффект высокой базы. Татьяна Букина напоминает, что в 2023—2024 годах наблюдался искусственный всплеск потребления за счёт бурного роста кредитования, льготных программ (ипотека, автокредиты) и реализации отложенного после пандемии и геополитических шоков спроса. К 2025 году этот эффект полностью исчерпан. Особенно ярко это проявилось на авторынке: Ольга Беленькая указывает, что ажиотажные покупки импортных автомобилей до октября 2024 года (в преддверии повышения утилизационного сбора) сменились резким падением продаж в 2025-м.

Копить, а не тратить

Высокая ключевая ставка ЦБ создала ощутимую премию процентных ставок по вкладам и накопительным счетам к текущей и ожидаемой инфляции. Как отмечает Владислав Бухарский, это продолжает подталкивать людей копить, а не потреблять. Ольга Беленькая подчёркивает, что наибольшим спросом сейчас пользуются именно краткосрочные инструменты: население хочет сохранять ликвидность и возможность быстро реагировать на любые изменения.

Текущее замедление потребления напрямую превращается в устойчивый рост сбережений. По словам Татьяны Букиной, доля сбережений в ВВП увеличивается стабильно, без резких скачков, а прирост банковских вкладов уверенно опережает инфляцию, то есть накопления растут в реальном выражении. Причём к созданию финансовой подушки всё активнее подключаются группы, которые раньше были главными двигателями потребкредитования: молодёжь и средний класс. После нескольких лет нестабильности бережливость стала для них новой нормой, особенно в непродовольственном сегменте.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов фиксирует это и на уровне поведения: покупатели стали дольше сравнивать товары, чаще читать отзывы и почти перестали совершать импульсивные покупки.

Шопинг отложен

Замедление потребительской активности в 2025 году распределилось по рынку неравномерно. Эксперты единодушны: основной удар пришёлся по непродовольственному сегменту, тогда как продуктовый ретейл демонстрирует относительную устойчивость.

За январь—сентябрь 2025 года оборот непродовольственных товаров вырос всего на 0,7% против 13,8% годом ранее. По словам Стани­слава Богданова, особенно сильно пострадали категории, традиционно чувствительные к доступности кредитов. Так, в первом полугодии продажи смартфонов упали на 22%, ноутбуков — на 19%, телевизоров — на 10%. В сегменте одежды, обуви и подобных товаров в офлайн отмечается либо снижение товарооборота, либо стагнация, дополняет Анастасия Долматова.

Продовольственный же сегмент, напротив, почти не заметил спада. По словам Станислава Богданова, торговые сети не фиксируют сокращения покупок товаров первой необходимости.

Бюджетные потери

Снижение потребительской активности стало одним из главных сдерживающих факторов всей российской экономики. Расходы домохозяйств — это основной компонент, обеспечивающий спрос более чем на половину валового внутреннего продукта, отмечает к. э. н., доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Александр Лапин. Снижение потребительской активности сразу же сказывается на динамике экономического роста, а значит, и на налоговых поступлениях в государственный бюджет.

Татьяна Букина уточняет цифры: по текущим оценкам, рост ВВП в 2025 году может составить менее 1% против 3—4%, которые наблюдались в 2023—2024 годах. Прогнозы уже неоднократно пересматривались в сторону понижения.

Вторым по значимости последствием становится сокращение налоговых поступлений. Владислав Бухарский отмечает, что падение выручки предприятий напрямую ведёт к снижению НДС, акцизов и налога на прибыль. Как следствие, федеральный бюджет может потерять в объёме доходов от одного из ключевых источников — НДС, который генерируется именно в рознице, говорит Татьяна Букина.

Третья серьёзная проблема — рынок труда. Снижение трафика и маржинальности вынуждает ретейлеров оптимизировать затраты, в первую очередь за счёт персонала. Как указывает Татьяна Букина, в непродовольственном сегменте уже начались сокращения штатов, закрытие нерентабельных магазинов и логистических узлов. Это создаёт дополнительное давление на уровень безработицы, особенно в регионах с высокой долей торговой отрасли в экономике.

Сберегают все

Татьяна Букина считает произошедший в потреблении сдвиг структурным, а не временным.

«Краткосрочные факторы (высокая ставка, инфляция) лишь усиливают тенденцию, но сама поведенческая модель уже поменялась», — подчёркивает она.

Однако Владислав Бухарский считает, что охлаждение потребления в первую очередь вызвано высокой ключевой ставкой и внешним давлением. При последовательном смягчении ДКП в 2026 году потребительская активность способна несколько оживиться. В конце 2025 года возможен краткосрочный всплеск спроса на товары длительного пользования перед вступлением нового налога в силу, после чего последует новая волна осторожности.

Наиболее пессимистично на ситуацию смотрит Александр Лапин. Он указывает, что прежние драйверы роста полностью выработаны. Эффект от резкого увеличения госрасходов 2022—2023 годов исчерпан, а текущие макропрогнозы ЦБ и Минэкономразвития обещают весьма скромные темпы экономики как минимум в 2026 году. Без устойчивого роста реальных располагаемых доходов населения возврата к модели «жить в кредит» ждать не стоит.

