Росавиация одобрила серийное производство самолёта Ту-214 с пермскими двигателями Оно может начаться в 2027 году

Росавиация одобрила внедрение улучшений в конструкцию самолёта Ту-214. После завершения всех доработок в 2026 году начнётся серийный выпуск. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, информация опубликована на сайте корпорации «Ростех».

Министр отметил, что благодаря свидетельству Росавиации можно будет развернуть массовое производство авиалайнеров. При участии Минпромторга построены и введены в строй центр механической обработки и корпус для сборки фюзеляжа. Техническое переоснащение всех этапов производства практически завершено, а также возведены три логистических центра для хранения металла и комплектующих.

«Ту-214 в новом облике стал очередным шагом к технологическому суверенитету в гражданской авиации, и мы не останавливаемся на достигнутом», —заявил Алиханов.

Глава министерства добавил, что все ключевые компоненты самолёта, включая современные системы безопасности, заменены на отечественные разработки. В частности, обновлены системы радиосвязи, самолетовождения и навигации. Впервые внедрена российская система предупреждения столкновений и система раннего обнаружения приближения к земле.

«Одобрение импортозамещающего Ту‑214 открывает путь серийному выпуску самолётов для поставок отечественным авиакомпаниям. По планам ПАО «ОАК» планируется увеличение выпуска Ту‑214 до 20 единиц в год к концу 2027 года. Серийное производство обеспечит рабочие места, развитие региона и рост технологических компетенций», — подчеркнул министр транспорта Андрей Никитин.

Ранее Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) сообщила об успешном первом полёте нового импортозамещающего самолёта Ту-214, оснащённого пермскими двигателями ПС-90А. Полёт длился 1 час 10 минут и прошёл без происшествий. Двигатели, разработанные на предприятии «ОДК-Пермские моторы», продемонстрировали высокую надёжность и обеспечили безопасность полёта.

