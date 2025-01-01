Пермские двигатели подняли в воздух первый импортозамещённый Ту-214 Полёт прошёл успешно Поделиться Твитнуть

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) сообщила об успешном первом полёте нового импортозамещённого самолёта Ту-214, оснащённого пермскими двигателями ПС-90А. Полёт длился 1 час 10 минут и прошёл без происшествий. Двигатели, разработанные на предприятии "ОДК-Пермские моторы", продемонстрировали высокую надёжность и обеспечили безопасность полета.

Двигатели ПС-90А являются единственными в России четвёртого поколения для гражданской авиации. Они способны функционировать в широком диапазоне температур от −47° до +45° и могут использоваться на аэродромах, расположенных на высоте до 3,5 тыс. м над уровнем моря. Кроме того, двигатели оснащены системой диагностики, позволяющей отслеживать их состояние на протяжении всего периода эксплуатации.

ПС-90А также соответствуют современным экологическим стандартам ИКАО и могут быть использованы на международных рейсах.

