Движение по трассе Пермь—Екатеринбург восстановлено Оно было частично перекрыто из-за инцидента на 234 км

Фото: группа ЧП Кунгур ВКонтакте

На автодороге Пермь—Екатеринбург возобновлено движение после временного ограничения, вызванного ДТП, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Из-за эвакуации автомобиля был закрыт участок трассы на 234 км в Нижнесергинском районе Свердловской области. Ограничение распространялось на проезд в сторону Перми.

Как отметили в ФКУ «Уралуправтодор», водители могут получить актуальные данные о ситуации на Пермском тракте, позвонив на горячую линию 8-800-200-63-06.

Ранее «Новый компаньон» писал, что вечером 26 декабря Пермь встала в 10-балльных пробках. По информации департамента транспорта города, заторы на дорогах стали причиной отставания общественного транспорта от расписания. Задержки в движении составляли более 15 минут.

