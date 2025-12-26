Из-за пробок в 10 баллов в Перми общественный транспорт отстаёт от расписания Задержки в движении превышают 15 минут Поделиться Твитнуть

Вечером 26 декабря Пермь встала в 10-балльных пробках. По информации департамента транспорта города, заторы на дорогах стали причиной отставания общественного транспорта от расписания. Задержки в движении составляют более 15 минут.

По данным «Яндекс Карт», сильнее всего движение затруднено на дорогах Свердловского и Индустриального районов, а также центра города. В бордовый цвет «окрасились» часть улиц Луначарского, Сибирской, Ленина, Комсомольского пр., ш. Космонавтов, значительная часть улиц Куйбышева, Чкалова и Героев Хасана. Также «стоит» Коммунальный мост, Стахановская дамба, улицы Карпинского и Мира на подъездах к ул. Стахановской.

В Свердловском районе сильно затруднено движение на улицах Василия Васильева, Краснополянской на подъезде к Героев Хасана, Ижевской. В Мотовилихе — на улицах Холмогорской, Уинской и Лесной, в Ленинском районе — часть ул. Спешилова у моста. В Дзержинском районе — часть ул. Строителей, Желябова, Подлесной, в Индустриальном — Леонова и Свиязева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.