Пермяки собрали 700 тысяч для Алисы Петуниной, которая не может сама дышать

Фото: Фонд "Дедморозим"

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» сообщил, что сбор 700 тыс. руб. на медицинское оборудование для Алисы Петуниной завершился всего за шесть дней.

У выжившей в ДТП 19-летней пермячки Алисы Петуниной вышло из строя устройство для дыхания. Речь об антенне стимулятора диафрагмальных нервов — это устройство, которое помогает ей дышать. Для покупки нового требовалось 700 тыс. руб., но для обычной семьи, в которой воспитывается девочка, это огромная сумма, и команда «Дедморозим» открыла сбор.

«Новый компаньон» уже подробно рассказывал историю Алисы. Осенью 2008 года, когда девочке едва исполнилось два года, она и её отец стали участниками ДТП. Ребёнок получил серьёзное повреждение головного мозга. Благодаря настойчивым занятиям, длившимся больше трёх лет, девочка смогла самостоятельно дышать до восьми часов в день, удерживать и поворачивать голову, а также двигать плечами. Её родители активно разыскивали медиков, способных улучшить состояние их дочери.

Свою помощь Алисе готовы были оказать австрийские медики. Венская клиника предложила курс терапии, но он стоил 10 млн руб. по текущему курсу. В результате обследования девочки они пришли к выводу, что после специализированного лечения в их учреждении дыхательная функция должна полностью восстановиться, а также улучшится работа опорно-двигательной системы. Необходимую сумму удалось собрать благодаря отзывчивости благотворителей и усилиям команды «Дедморозим». В результате Алиса научилась дышать самостоятельно и вернулась в родной дом.

Позже Алиса освоила школьную программу, научилась печатать глазами при помощи специального устройства. Теперь она изучает разные языки, посещает культурные события и мечтает о путешествиях. Однако ей сложно говорить, и она почти не может двигаться.

