Пермяки объявили сбор для помощи Алисе Петуниной У выжившей в страшном ДТП девочки сломалось устройство для дыхания

Фото: Фонд "Дедморозим"

У выжившей в ДТП 19-летней пермячки Алисы Петуниной вышло из строя устройство для дыхания. Речь идёт про антенну стимулятора диафрагмальных нервов — это устройство, которое помогает ей дышать.

Сейчас команда «Дедморозим» открыла сбор. Чтобы приобрести устройство, нужно собрать 700 тыс. руб. Для обычной семьи, в которой воспитывается девочка, это большая сумма, поэтому «Дедморозим» обратился за помощью к пермякам и всем неравнодушным людям.

Поддержать Алису можно по ссылке.

Фонд "Дедморозим"

«Новый компаньон» уже подробно рассказывал историю Алисы. Осенью 2008 года, когда девочке едва исполнилось два года, она и её отец стали участниками ДТП. Ребёнок получил серьёзное повреждение головного мозга. Благодаря настойчивым занятиям, длившимся больше трёх лет, девочка смогла самостоятельно дышать до восьми часов в день, удерживать и поворачивать голову, а также двигать плечами. Её родители активно разыскивали медиков, способных улучшить состояние их дочери.

Свою помощь Алисе готовы были оказать австрийские медики. Венская клиника предложила курс терапии, но он стоил в 10 млн рублей по текущему курсу. После обследования девочки они пришли к выводу, что после специализированного лечения в их учреждении дыхательная функция должна полностью восстановиться, а также улучшится работа опорно-двигательной системы. Необходимую сумму удалось собрать благодаря отзывчивости благотворителей и усилиям команды «Дедморозим». В результате Алиса научилась дышать самостоятельно и вернулась в родной дом.

Позже Алиса освоила школьную программу, научилась печатать глазами при помощи специального устройства. Теперь она изучает разные языки, посещает культурные события и мечтает о путешествиях. Однако ей сложно говорить, и она почти не может двигаться.

