В Прикамье на торгах реализовано 46 квартир ипотечных должников Торги в целом по РФ упали на треть

фото: pxhere

В 2025 году в Пермском крае на торгах по исполнительным производствам было реализовано 46 объектов недвижимости, включая квартиры, комнаты и доли в квартирах, принадлежавших должникам по ипотеке. Средняя стоимость этих объектов составила 1,75 млн руб. В ходе торгов цена на квартиры увеличилась на 15,4%, поднявшись с 69,9 до 80,7 млн руб. Об этом сообщает КА «Долговой консультант».

В масштабах всей России в 2025 году было продано 2082 объекта недвижимости, принадлежавших должникам по ипотечным кредитам. Кредиторы вернули себе 6,75 млрд руб. В 2024 году было реализовано 3079 жилых объектов на общую сумму 9,37 млрд руб., что на 32% меньше, чем в 2025 году, и на 28% меньше по сумме.

Генеральный директор Коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксёнов отмечает, что количество завершённых торгов снижается, потому что должники реже доводят ситуацию с неплатежами до стадии торгов в рамках исполнительного производства. Также на снижение числа торгов влияют высокая стоимость квадратного метра и удлинение сроков экспозиции квартир на вторичном рынке, особенно если они приобретаются для последующей перепродажи. В результате количество покупателей значительно сократилось, и на рынке остались только те, кто готов приобретать объекты с большим дисконтом.

Отметим, что объёмы погашения проблемной ипотеки через изъятие и продажу квартир на торгах в Пермском крае уже снижались в 2024 году. Основными причинами тогда назывались недостаток покупателей с наличными средствами и снижение количества объектов недвижимости, выставляемых на торги по привлекательным ценам.

