В Прикамье рухнули объёмы погашения проблемной ипотеки путём продажи квартир Специалисты объяснили причины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье рухнули объёмы погашения проблемной ипотеки путём изъятия и продажи квартир на торгах. За три квартала 2024 года года размер взысканных с заёмщиков средств в результате реализации заложенного имущества в Пермском крае составил всего 26 млн руб., это в 7,8 раза меньше, чем за тот же период прошлого года (203 млн руб.). Данные опубликовало коллекторское агентство «Долговой Консультант» после анализа публичных данных Банка России.

Такая же ситуация сложилась и в других регионах. В среднем по РФ за январь-сентябрь объёмы погашения проблемной ипотеки путём продажи квартир на торгах в 2024 году рухнули в 4,5 раза по сравнению с результатами 2023 года. И маловероятно, что результаты четвертого квартала как-то изменят ситуацию

По словам генерального директора агентства Дениса Аксёнова, причинами падения являются, во-первых, отсутствие покупателей со свободными, некредитными деньгами на бывшее ипотечное жильё, во-вторых, на торги стало выходить меньше объектов недвижимости по привлекательным ценам.

«Думаю, 2024-й покажет минимальные показатели за всё время наблюдений за проблемной ипотекой и её принудительным погашением через изъятие залогового жилья», — отметил Аксёнов.

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