Впервые с 2016 года высота сугробов в Перми к Новому году превысила полметра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки 16 декабря в Перми выпало 3 мм осадков. Из-за низкой плотности свежего снега, температуры воздуха и отсутствия ветра высота снежного покрова на метеостанции возросла на 6 см, достигнув 52 см. Впервые за девять лет, начиная с 2016 года, высота снежного покрова в Перми в декабре превысила полметра. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Всего за 22 дня (с 5 по 27 декабря) высота снега увеличилась на 50 см. Последний раз подобный темп роста был зафиксирован в ноябре-декабре 2010 года, когда за две недели снежный покров вырос с 0 до 53 см.

Ранее сообщалось, в последние дни года, 29 и 30 декабря, в Пермском крае пройдёт ещё одно похолодание, ранее не прогнозированное. Так, в понедельник на севере края столбики термометров могут опуститься до -20…-25°C, в Перми при прояснениях будет до -20°C. Потепление до -7…-12°C ожидается только 31 декабря, пройдёт небольшой и умеренный снег, а холод будет вытеснен на север Свердловской области и северо-восток Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.