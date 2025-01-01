Определён подрядчик по капремонту учебного корпуса пермского медколледжа Стоимость работ составит 135 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермский базовый медицинский колледж

В Перми определили подрядчика на выполнение капитального ремонта учебного корпуса базового медицинского колледжа по ул. Баумана, 24. Согласно информации на сайте госзакупок, участие в открытом электронном конкурсе приняли три организации.

Конкурсная комиссия выбрала победителем участника, набравшего большее количество баллов — 97,67 из 100 возможных. Участник выразил готовность выполнить работы по начальной цене контракта — 135,04 млн руб.

Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минзакупок, победителем стало пермское ООО «Прайд». С компанией также ранее был заключён контракт на строительство лабораторного блока при медколледже. Стоимость работ составила 305,8 млн руб. Работы должны быть завершены до 25 августа 2026 года.

Напомним, исполнитель должен будет капитально отремонтировать корпус медколледжа на Баумана в срок до 2 декабря 2026 года. Финансирование предусмотрено из федерального и краевого бюджетов. Необходимо привести в порядок лестничную клетку, коридоры, актовый зал, столовую, коммунальные системы, а также фасад, эвакуационные выходы, фундамент, отмостку, спуски в подвал и входную группу. На время работ учебный процесс в здании будет продолжаться.

