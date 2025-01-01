Алёна Бронникова Учебный корпус медколледжа в Перми капитально отремонтируют в 2026 году На работы выделили 135 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермский базовый медицинский колледж

yandex.ru/maps

В Перми в 2026 году выполнят капитальный ремонт учебного корпуса базового медицинского колледжа по ул. Баумана, 24. Согласно конкурсной документации, размещённой на сайте госзакупок, к работам планируется приступить 1 февраля и завершить 2 декабря 2026 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 135,05 млн руб. Финансирование предусмотрено из федерального (77%) и краевого (23%) бюджетов. В качестве заказчика выступает Управление капитального строительства Пермского края. Срок окончания исполнения контракта — 8 января 2027 года.

Подрядчик должен отремонтировать лестничную клетку, стены и полы коридоров, актовый зал, столовую, системы электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции в пятиэтажной части здания, водоснабжения и канализации в столовой, фасад, эвакуационные выходы, фундамент, отмостку, спуски в подвал, частично обновить входную группу. На время капремонта учебный процесс в здании будет продолжаться.

Ранее «Новый компаньон» писал, что строительство лабораторного блока при медколледже выиграла компания «Прайд». Сумма контракта по итогам торгов составила 305,8 млн руб. Подрядчик должен завершить работы до 25 августа 2026 года. Планируется, что в четырёхэтажном здании, площадь которого составит 2,4 тыс. кв. м, будет оборудовано 207 учебных мест.

