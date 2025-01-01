В выходные в Прикамье будет облачно и снежно Температура воздуха ночью в отдельных районах опустится до -20 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минприроды Прикамья опубликовало гидрометеорологический бюллетень с прогнозом погоды на предстоящие выходные. Опасные явления погоды 27 декабря на территории региона не ожидаются. При этом метеорологические условия будут благоприятными для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

По Пермскому краю, согласно данным Пермского ЦГМС, 27 декабря будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах — гололёдно-изморозевые явления. Температура воздуха ночью и днём около −15…−10°С, ночью в северных и восточных районах до −20°С, а днём на западе — до −5°С. Ветер будет южным, 4-9 м/с.

В Перми также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой, днём — умеренный снег. Столбики термометров в течение суток будут показывать около −12…−10°С.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС», 28 и 29 декабря сохранится облачная погода с прояснениями и небольшим, местами умеренным снегом. В воскресенье, 28 декабря, ветер будет юго-восточным, 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток −15…−10°С, днём на юго-западе — до −5°С. В понедельник ветер будет слабым, неустойчивым, температура воздуха ночью опустится до −16…−11°С, на севере до −21°С, днём потеплеет до −13…−8°С, на севере до −18°С.

