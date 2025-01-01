Завершился второй этап модернизации Пермской судоверфи Она станет предприятием полного цикла Поделиться Твитнуть

Пермская судоверфь / фото: flagman-news.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о завершении второго этапа комплексной модернизации Пермской судоверфи. Работы включали в себя улучшение производственной базы. Это реконструкция цехов и закупка нового оборудование для всех участков, чтобы существенно расширить спектр выпускаемой продукции.

По словам главы региона, сейчас судоверфь представляет собой современное предприятие полного цикла судостроительных работ, начиная с разработки проекта и заканчивая спуском готовых судов на воду. На судоверфи ведётся строительство пассажирских судов, современных причальных комплексов, а также инновационных электросудов. Также предприятие получило возможность строить грузовые и технические суда.

Особое внимание уделяется уникальному проекту – строительству первого круизного электропарома «Байкал», спроектированного с учетом сохранения экологической безопасности озера Байкал. Корпус судна состоит из 80 стальных секций, каждая длиной около 70 м и шириной 15,5 м. Полная сборка судна запланирована на следующий год вблизи Иркутска.

Кроме того, продолжается серийное производство модульных причальных комплексов «Ecostation». На данный момент изготовлено и поставлено 24 комплекса для Москвы и других регионов. Для Пермского края уже создано шесть причалов, а в стадии разработки находится модульный причал для города Оса. Конструкции рассчитаны на обслуживание как прогулочных, так и круизных судов.

Напомним, возобновление деятельности Пермской судоверфи началось в 2021 году при поддержке «Фонда развития Пермского края». Сейчас предприятия развивается за счёт партнёрства с компанией «Эмпериум».

