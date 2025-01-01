Пермская судоверфь отправит в Москву пять плавучих остановочных причалов Они появятся в столице в сентябре этого года Поделиться Твитнуть

Пермская судоверфь в сентябре 2025 года отправит в Москву серию из пяти остановочных комплексов — четыре комплекса Ecostation D10 на 42 посадочных места и один комплекс Ecostation D16 с 82 посадочными местами. Об этом сообщает пресс-служба Пермской судоверфи.

В остановках Ecostation предусмотрены буфет, санузел, Wi-Fi, встроенные в корпуса кресел USB-розетки. Комплекс спроектирован с таким расчётом, что может выдерживать снеговую нагрузку в любом регионе России.





Вскоре Пермская судоверфь ежегодно начнёт выпускать до 13 остановочных комплексов. Среди заказчиков — правительства Москвы и Пермского края, а также других регионов. Ранее предприятие уже изготовило и сдало в эксплуатацию 19 комплексов обоих видов, они интегрированы в маршрутную транспортную сеть Москвы.





Напомним, комплекс судозавода в 2021 приобрёл «Фонд развития Пермского края» (ФРПК). В 2023 году 25% акций «Пермской судоверфи» приобрела группа «Эмпериум» (АФК «Система»), 75% оставались у ФРПК. В 2025 году доля «Эмпериум» увеличена до 75%.

