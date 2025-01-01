Стали известны подробности пожара в больнице на севере Прикамья В Березниках произошло возгорание в одном из корпусов медучреждения Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю рассказали подробности вспыхнувшего пожара в березниковской больнице. Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось 26 декабря: в 01:22 поступил сигнал о задымлении на ул. Ломоносова.

На место происшествия оперативно выдвинулись 30 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники.

Прибывшее первым пожарное подразделение констатировало небольшое задымление на втором этаже больничного корпуса. Разведка показала, что в холле второго этажа произошло короткое замыкание в электророзетке, что привело к возгоранию предметов мебели на площади 4 квадратных метра.

Огонь был ликвидирован силами персонала до прибытия пожарно-спасательных команд.

В результате инцидента никто не погиб и не получил травм. Сейчас дознаватель МЧС выясняет причины и детали случившегося.

