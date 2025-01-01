В больнице имени Вагнера в Прикамье произошёл пожар Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 26 декабря в коридоре отделения реанимации стационара больницы им. Вагнера по ул. Ломоносова, 102 в Березниках произошло возгорание, которое удалось быстро локализовать. Пострадавших нет. Об этом сообщает газета «Березниковский рабочий».

Отмечается, что были приняты необходимые меры по эвакуации пациентов в другие отделения больницы. В настоящее время принимаются меры по восстановлению работы отделения реанимации.

Создана и приступила к работе комиссия по установлению причин происшествия. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Пермского края и администрации Краевой больницы им. Вагнера.





