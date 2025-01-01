«Роскосмос» взыскал с пермского АО «Протон-ПМ» 42 млн рублей А требовал ещё больше Поделиться Твитнуть

ОАО «Протон-ПМ»

Арбитражный суд Пермского края постановил взыскать с пермского производителя ракетных двигателей АО «Протон-ПМ» 42,317 млн руб. Это решение частично удовлетворяет иск ПАО «Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» им. С.П. Королёва», который требовал взыскать 54,589 млн руб. Из этой суммы суд присудил 34,589 млн руб. основного долга, 6,548 млн руб. неустойки и 780 тыс. руб. судебных издержек. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

РКК «Энергия» занимается созданием пилотируемых космических аппаратов, автоматических систем и средств выведения, которые используются в интересах ГК «Роскосмос» и международных космических программ.

АО «Протон-ПМ», входящее в структуру АО «НПО «Энергомаш»» (ГК «Роскосмос»), является ведущим предприятием российской космической отрасли. Его основное направление — производство ракетных двигателей и компонентов для них. Компания также выпускает продукцию для авиадвигателестроения и топливно-энергетического комплекса. В прошлом году выручка пермского завода составила 9,066 млрд руб., а чистая прибыль — 20,76 млн руб.

