Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская галерея принимает участие в выставке в «Зарядье»
Музеи России отмечают юбилей Строгановской художественной школы
В выставочном зале Паркинг-галереи «Зарядье» открылась масштабная выставка «200 лет. Юбилейная выставка университета имени С. Г. Строганова» (6 +), посвящённая юбилею одного из старейших художественных учебных заведений России.
Экспозиция охватывает ключевые этапы развития Строгановской школы, демонстрирует её значительный вклад в отечественное искусство и знакомит с выдающимися именами преподавателей и выпускников. Куратором выставки выступил Кирилл Гаврилин, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой истории искусств РГХПУ им. С.Г. Строганова
Экспозиция разделена на пять глав: «Строгановское училище: становление школы (1825 — 1900)», «Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище (1901 — 1917)», «ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН: рождение новой эпохи (1920 — 1932)», «Возрождение школы (1945 — 1955)», «Под знаком перемен: от оттепели к перестройке (1960 — 1980-е)», «Строгановский университет в современной художественной культуре (1990 — 2025)».
В проекте участвуют 30 музеев, четыре фонда, а также частные коллекционеры. В экспозиции — работы свыше 140 авторов: Алексея Щусева, Константина Коровина, Михаила Врубеля, Павла Кузнецова, Юрия Пименова, Ильи Машкова, Ольги Розановой, Александра Родченко, Александра Дейнеки и многих других.
Пермская художественная галерея представлена 20 произведениями живописи, графики и скульптуры. Среди авторов: Абрам Архипов, Петр Субботин-Пермяк, Александр Дейнека, Екатерина Белашова-Алексеева, Василий Ватагин, Александр Куприн и другие признанные мастера.
В Пермской галерее работает выпускница Строгановского университета — художник-реставратор Галина Хоменко.
Напомним: в настоящее время Пермская художественная галерея находится в процессе переезда в новое здание. В ожидании официального открытия галерея начала проводить архитектурные экскурсии «Первый экспонат — новое здание» (0 +).
