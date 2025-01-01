Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галерея принимает участие в выставке в «Зарядье» Музеи России отмечают юбилей Строгановской художественной школы Поделиться Твитнуть

Пётр Субботин-Пермяк. "Ау-у". Фото: Пермская художественная галерея

В выставочном зале Паркинг-галереи «Зарядье» открылась масштабная выставка «200 лет. Юбилейная выставка университета имени С. Г. Строганова» (6 +), посвящённая юбилею одного из старейших художественных учебных заведений России.

Экспозиция охватывает ключевые этапы развития Строгановской школы, демонстрирует её значительный вклад в отечественное искусство и знакомит с выдающимися именами преподавателей и выпускников. Куратором выставки выступил Кирилл Гаврилин, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой истории искусств РГХПУ им. С.Г. Строганова

Экспозиция разделена на пять глав: «Строгановское училище: становление школы (1825 — 1900)», «Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище (1901 — 1917)», «ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН: рождение новой эпохи (1920 — 1932)», «Возрождение школы (1945 — 1955)», «Под знаком перемен: от оттепели к перестройке (1960 — 1980-е)», «Строгановский университет в современной художественной культуре (1990 — 2025)».

В проекте участвуют 30 музеев, четыре фонда, а также частные коллекционеры. В экспозиции — работы свыше 140 авторов: Алексея Щусева, Константина Коровина, Михаила Врубеля, Павла Кузнецова, Юрия Пименова, Ильи Машкова, Ольги Розановой, Александра Родченко, Александра Дейнеки и многих других.

Пермская художественная галерея представлена 20 произведениями живописи, графики и скульптуры. Среди авторов: Абрам Архипов, Петр Субботин-Пермяк, Александр Дейнека, Екатерина Белашова-Алексеева, Василий Ватагин, Александр Куприн и другие признанные мастера.

В Пермской галерее работает выпускница Строгановского университета — художник-реставратор Галина Хоменко.

Напомним: в настоящее время Пермская художественная галерея находится в процессе переезда в новое здание. В ожидании официального открытия галерея начала проводить архитектурные экскурсии «Первый экспонат — новое здание» (0 +).

