В Перми простятся с погибшим на СВО водителем-санитаром эвакуационной группы Глебу Старцеву был 51 год

Фото: telegram-канал "МОЛОТ — НАШ ПЕРМСКИЙ ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН"

В зоне СВО 14 декабря при несении боевого дежурства на территории ДНР, у населённого пункта Курдюмовка, погиб пермяк Глеб Старцев (позывной «Мушу»). Об этом сообщила его жена в telegram-канале волонтёрской организации «Молот — наш Пермский танковый батальон».

Глеб Старцев родился 28 октября 1974 года в Перми, окончил школу № 16 в Орджоникидзевском районе. Срочную службу в ВС РФ проходил с 1992 по 1994 год, в 2002-м окончил Соликамский автомобильно-дорожный колледж по специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Работал водителем спецтранспорта разного назначения, организовал производство корпусной и мягкой мебели.

Контракт с Минобороны РФ подписал в июле 2022 года. В начале сентября того же года зашёл в зону СВО в составе эвакуационной группы медицинского взвода пермского танкового батальона «Молот», где служил в должности водителя-санитара эвакуационной группы.

«В течение трёх лет и четырёх месяцев участия в боевых действиях Глеб неоднократно рисковал жизнью, спасая боевых товарищей, был тяжело ранен, проявил себя мужественным и храбрым воином — настоящим защитником Родины», — отмечается в публикации.

За время участия в СВО был награждён медалью «За храбрость» II степени, медалью «За спасение погибавших», медалью «За боевые отличия», медалью «Участнику специальной военной операции», а также посмертно представлен к ордену Мужества.

Похороны пройдут 29 декабря в 11:00 в большом зале прощания Пермской ритуальной компании по ул. Новогайвинской, 71. Отпевание начнётся в 12:15 в храме Воскресения Словущего (ул. Репина, 39а). Похороны — на Северном кладбище.

