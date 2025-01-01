В Пермском крае простились с погибшим на СВО казаком Артём Миронов погиб ещё в марте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Александровском округе 23 декабря проводили в последний путь погибшего на СВО казака Волжского войскового казачьего общества Артёма Миронова. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким.

Артём Миронов родился 19 октября 1987 года в р.п. Яйва, после окончания школы поступил в Александровский машиностроительный техникум на автомеханика. Работал в охране на предприятиях. Получил высшее образование в Московской академии управления по специальности менеджера.

«В тяжёлое для страны время Артём не остался в стороне и по своим внутренним убеждениям 27 января 2025 года принял решение пойти на военную службу по контракту. 12 марта 2025 года при выполнении боевого задания рядовой Артём Эрикович Миронов, проявив стойкость и мужество, героически погиб в бою», — рассказали в администрации Александровска.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе СВО погиб Артём Скачков из Нытвенского муниципального округа Пермского края. В последний путь его проводят 24 декабря в п. Новоильинском.

