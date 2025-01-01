На СВО погиб житель Прикамья Артём Скачков
Его похоронят 24 декабря
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб новоильинец Артём Скачков. Об этом сообщили в администрации Нытвенского муниципального округа Пермского края.
В последний путь его проводят 24 декабря. Обстоятельства гибели военнослужащего не уточняются. Известно лишь, что он был гвардии рядовым и служил стрелком штурмовой роты.
Церемония прощания с Артёмом Скачковым начнётся в 10:00 в Доме досуга п. Новоильинский (ул. Первомайская, 36), а гражданская панихида — в 11:00.
В местной администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.