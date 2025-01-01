Фристайлистка из Прикамья допущена к международным соревнованиям Дарья Мельчакова является чемпионкой России в ски-кроссе и победителем юниорского чемпионата мира Поделиться Твитнуть

фото Центра спортивной подготовки Пермского края

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила к международным соревнованиям ещё пятерых российских спортсменов, предоставив им нейтральный статус. В число этих спортсменов вошли фристайлистки Дарья Мельчакова (она из Пермского края, воспитанница чусовской СШОР «Огонёк»), Лана Прусакова, Полина Рябова и Наталья Шерина, а также горнолыжница Екатерина Ткаченко. Кроме того, на международные соревнования допущены три представителя вспомогательного персонала.

Ранее FIS одобрила заявки других российских спортсменов, включая лыжников Савелия Коростелёва (также из Прикамья) и Дарью Непряеву, фристайлистку Анастасию Таталину, двоеборца Артема Галунина, сноубордистку Марию Травиничеву, горнолыжников Юлию Плешкову, Александра Андриенко, Семена Ефимова и Ивана Кузнецова, а также прыгунов на лыжах с трамплина Михаила Назарова и Данила Садреева.

Напомним, что в октябре FIS запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Однако 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал это решение неправомерным. FIS приняла вердикт CAS и разрешила российским спортсменам подавать заявки на участие в нейтральном статусе.

Дарья Мельчакова, мастер спорта России по фристайлу, является чемпионкой России в ски-кроссе и победителем юниорского чемпионата мира. Она входит в основной состав сборной России.

