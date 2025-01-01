Лыжник из Прикамья квалифицировался на Олимпийские игры 2026 года Но участие его в Олимпиаде пока не гарантировано Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Прикамский лыжник Савелий Коростелёв успешно квалифицировался на Олимпийские игры 2026 года. Хотя он не вошёл в топ-30 на этапе Кубка мира в Давосе 2025/26, заняв 51-е место с отставанием от лидера в 8,32 сек., этого результата оказалось достаточно для участия в Олимпиаде.

Теперь прошедшим квалификацию российским лыжникам (помимо Коростелёва, на этапе Кубка мира в Швейцарии успешно выполнила олимпийский норматив Дарья Непряева) предстоит пройти дополнительные процедуры, связанные с «проверкой нейтральности», и получить приглашения от Международного олимпийского комитета.

Савелий Коростелёв родился 30 ноября 2003 года в Перми, он является сыном известной российской лыжницы, призёра Олимпийских игр Натальи Коростелёвой.

Савелий — двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России, двукратный чемпион России 2024 года (в спринте и эстафете), двукратный чемпион России 2025 года (в командном спринте и эстафете), трёхкратный серебряный призёр Чемпионата России-2025 (в смешанной эстафете, в гонке с раздельным стартом (10 км) и в марафоне), бронзовый призёр Чемпионата России-2025 (в спринте).

