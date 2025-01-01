Сменился руководитель ЦБК «Кама» Вместо гендиректора теперь комбинат управляется юрлицом Поделиться Твитнуть

Единоличным исполнительным органом ООО «Кама», управляющим целлюлозно-бумажным комбинатом «Кама», стало ООО «Свеза-Лес». Эти изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 21 декабря, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Кроме того, ООО «Свеза-Лес» контролирует несколько других компаний группы «Свеза»: НАО «Свеза Усть-Ижора» (Санкт-Петербург), «Свеза Новатор» (Вологодская область), «Свеза Мантурово» (Костромская область) и «Свеза Кострома».

До этого генеральным директором ООО «Кама» был Роман Серавин, который проработал на комбинате более шести лет и с 2023 года занимал должность директора по производству. Его предшественником на посту главы «Камы» был Владимир Дружков, который с 14 апреля 2025 года был назначен руководителем Сыктывкарского ЛПК.

Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама», основанный в 1933 году, находится в ведении группы «Свеза». Это предприятие является первым в России, кто начал выпускать мелованную бумагу, а с апреля 2021 года также производит мелованный упаковочный картон.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.