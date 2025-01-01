Лучший бомбардир пермского «Амкара» продолжит карьеру в клубе Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

24-летний футболист Артём Котик останется в «Амкаре» до конца июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба, напомнив, что в начале 2025 года Котик перешёл к красно-чёрным на правах аренды.

В прошедшем сезоне Артём сыграл 22 матча за «Амкар», забив 13 голов и отдав 4 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды вместе с Даниилом Зуевым.

В июне 2025 года Артём был признан лучшим игроком месяца в «Амкаре». Его гол в финальном туре против «Динамо-Барнаул» болельщики назвали лучшим голом сезона.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Амкар» в связи с окончанием сроков контрактов покидают семь игроков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.