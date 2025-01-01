В Прикамье прокуратура проводит проверку по факту отключения тепла в Соликамске В одном из жилых домов остыли батареи во время капремонта крыши Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура заинтересовалась ситуацией с отключением тепла в Соликамске, где произошла коммунальная авария во время выполнения ремонтных работ в доме. Надзорный орган проверит соблюдение установленных нормативов и сроков ремонта.

В случае выявления нарушений будут предприняты предусмотренные законом меры, отметили в ведомстве.

Как писал «Новый компаньон», ранее в ходе капитального ремонта кровли здания по ул. 20-летия Победы, 150 произошло частичное повреждение деревянных конструкций.

Глава администрации Соликамска Александр Русанов сообщал, что для оперативного решения проблемы были мобилизованы ресурсы управляющей компании и подрядной организации. Благодаря этому подача тепла была восстановлена в кратчайшие сроки, и в настоящее время здание полностью обеспечено отоплением.

По словам чиновника, все работы по капитальному ремонту крыши будут завершены в соответствии с графиком — до 31 января 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.