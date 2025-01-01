Жилой дом в Соликамске остался без тепла Аварию уже устранили Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Русанова

Во время проведения капремонта крыши здания на ул. 20-летия Победы, 150 в Березниках произошло частичное разрушение деревянных элементов. Происшествие сказалось на отоплении жилого дома. Об этом сообщил глава Соликамска Александр Русанов.

По его словам, для оперативного решения проблемы были задействованы управляющая компания и подрядчик. Теплоснабжение восстановили в короткие срок, и сейчас дом полностью обеспечен теплом.

«Понимаем, насколько важно не допустить дискомфорта для людей, поэтому был организован поквартирный обход. И всем, кто нуждался в дополнительных источниках тепла, оперативно передали обогреватели. Расходы на электроэнергию, связанные с их использованием, полностью компенсированы подрядчиком», — рассказал Русанов.

Все запросы жильцов, направленные как в управляющую компанию, так и непосредственно подрядчику, были оперативно обработаны, добавил глава.

Сейчас продолжается ликвидация последствий повреждения крыши: завершается разбор поврежденных элементов, после чего сразу же начнется установка новых.

Все работы по капремонту кровли будут завершены в установленный срок — до 31 января 2026 года.

После происшествия прокуратура организовала проверку об отсутствии теплоснабжения в жилом доме. В надзорном ведомстве контролируют соблюдение нормативных сроков устранения коммунальной аварии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.