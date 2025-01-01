Ещё в одном округе Пермского края продлили выплаты контрактникам Жителям Октябрьского будут выдавать по 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Депутаты думы Октябрьского муниципального округа приняли решение продлить до конца 2026 года действие единовременных выплат в размере 100 тыс. руб. для россиян и иностранных граждан, подписавших контракт для участия в специальной военной операции.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», финансирование этих выплат будет осуществляться из резервного фонда окружной администрации.

Напомним, ранее аналогичное решение приняли депутаты Кунгурской думы. В этом муниципалитете местным жителям, заключившим контракт на участие в СВО, выплатят по 150 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.