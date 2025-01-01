В Прикамье продлили финансирование выплат контрактникам из Кунгура Им будут выплачивать по 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Кунгурском муниципальном округе депутаты местной думы решили продлить действие мер материальной поддержки контрактников. Для них сохранятся единовременные выплаты в размере 150 тыс. руб. до конца 2026 года.

Выплата предназначена для жителей округа, а также иностранных граждан, которые заключают контракт для участия в специальной военной операции.

Финансирование выплат будет осуществляться из резервного фонда администрации округа. Новое решение вступит в законную силу с начала 2026 года, сообщает телеграм-канал «На местах».

