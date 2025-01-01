Минимущества подписало приказ о КРТ Балатово в Перми Аукцион проведут в начале 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Минимущества Прикамья опубликовало приказ о принятии решения о комплексном развитии четырёх территорий в м/р Балатово в Перми. Аукцион планируют провести в начале 2026 года. Максимальный срок реализации проекта составит 10 лет с момента подписания договора.

В рамках реновации территорий будет заключено два договора с девелоперами. В их обязательства войдут улучшение жилищных условий жителей, создание нового современного жилья, ремонт улично-дорожной сети, строительство детского сада и здания для образовательного учреждения.

Напомним, о планах по развитию территорий стало известно в октябре. Общая площадь застройки составит 15,28 га. Контуры № 1 и 2 общей площадью 7,72 га находятся в границах улиц Нефтяников, Давыдова, Леонова и Леонова, Беляева, Качалова. Контуры № 3 и 4 общей площадью 7,56 га находятся в границах улиц Качалова, Беляева, Одоевского, Нефтяников и Нефтяников, Комбайнёров.

