В стационаре остаются трое пострадавших после ДТП под Кунгуром в Прикамье Двое находятся в крайне тяжёлом состоянии

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Прикамье на 25 декабря лечение в условиях стационара продолжают трое пострадавших в ноябрьском ДТП под Кунгуром. О их состоянии «Новому компаньону» рассказали в краевом минздраве.

«На сегодняшний день три пациента продолжают лечение в условиях стационара, один находится в тяжёлом состоянии, двое — в крайне тяжёлом. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 14 ноября вечером на 64 км трассы Р-243 неподалеку от д. Черепахи в Кунгурском округе произошло столкновение между рейсовым микроавтобусом и грузовиком. Семь человек погибли, 12 получили травмы различной степени тяжести. К началу декабря из больниц Перми были выписаны шесть человек, лечение продолжали остальные шестеро, включая ребёнка.

Состояние ребёнка и одного взрослого оценивалось как удовлетворительное. Один человек находился в состоянии средней степени тяжести, три пациента — в тяжёлом состоянии.

