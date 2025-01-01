В Перми шесть пострадавших в ДТП около Кунгура выписали из больницы В лечебных учреждениях остаются ещё шесть человек, включая ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На утро 2 декабря в больницах Перми находятся шесть человек, включая ребёнка, которые получили травмы в результате ДТП под Кунгуром. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Один взрослый и ребёнок находятся в удовлетворительном состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести и три пациента в тяжелом состоянии. Всего выписано шесть пациентов, все направлены на дальнейшее наблюдение в поликлинике по месту жительства», — отметили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце ноября состояние трёх человек (двух взрослых и одного ребёнка) оценивалось как удовлетворительное. Состояние одного пациента было средней степени тяжести, двоих — тяжелое, а ещё один находился в крайне тяжелом состоянии. До этого пять человек были выписаны из стационаров и переданы под наблюдение врачей в местных поликлиниках.

Напомним, 14 ноября вечером на 64-м км трассы Р-243 неподалеку от д. Черепахи в Кунгурском округе произошло столкновение между рейсовым микроавтобусом и грузовиком. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, пытавшийся избежать столкновения с другим транспортным средством. В результате ДТП 7 человек погибли, а 12 получили ранения различной степени тяжести.

